Brendan Fraser no asistirá a los Golden Globes 2023: "Mi madre no crío a un hipócrita"

Brendan Fraser llamó la atención en las redes sociales luego del polémico mensaje que mandó para justificar su ausencia en los Golden Globes 2023.

Y es que para muchos el actor dijo con todo con una simple pero controversial frase: “Mi madre no crió a un hipócrita”.

Cabe señalar que Fraser por más de una década estuvo alejado de la pantalla grande, por lo que su regreso a la industria en 2022 fue uno de los más esperados.

El reconocido actor volvió a lo grande con un protagónico en "The Whale de Darren Aronofsky". De hecho, se espera que este papel lo lleve a varias nominaciones y por supuesto hay muchas apuestas sobre la posibilidad de llevarse una estatuilla este año.

Pero, a pesar de las grandes posibilidades, el actor ha dejado muy claro que los Golden Globes no están en sus planes.

De hecho, en una reciente entrevista con la revista GQ, Brendan abrió su corazón y habló sobre las razones que lo llevaron a alejarse del cine, además de eso compartió la razón por la cual no asistirá a la temporada de los famosos premios.

“Tengo más historia con la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés), que respeto por ellos”, dijo Brendan Fraser a GQ aludiendo a que no le guarda ningún tipo de estima o consideración a la organización que realiza los Golden Globes.

“No, no participaré… Es por la historia que tengo con ellos. Y mi madre no crió a un hipócrita. Puedes llamarme muchas cosas, pero no eso”, agregó el actor dejando en claro que aún si se llevará una nominación por The Whale en esta premiación, no piensa asistir a la ceremonia que se llevará a cabo el 10 de enero del 2023.