René, el papá que cambió de género para poder tener la custodia de sus hijas

Muchas son las historias en las redes sociales que a diario nos sorprenden, como por ejemplo la que te contaremos el día de hoy, en donde el protagonista es un padre que recurrió al cambio de género para poder tener la custodia de sus hijas.

Hoy hablaremos de un hombre llamado René Salinas, quien por varios años ha estado peleando legalmente con la madre de sus hijas por la custodia de las mismas.

Cabe señalar que esta situación se ha desarrollado a lo largo de varios años en Ecuador, pero el límite llegó para René cuando se dio cuenta de que ya habían pasado más de 5 meses sin poder ver a sus hijas.

De acuerdo a lo que narra el hombre, sus pequeñas están constantemente expuestas a un ambiente de violencia y es por eso que no tuvo de otra más que recurrir a las autoridades para que lo ayudaran.

Sin embargo, a pesar de las insistencias nada ha funcionado, pues para las autoridades las pruebas que tiene no son suficientes.

De acuerdo con los argumentos de René, a él no lo ayudan porque es hombre, y en su país al igual que en otros sitios del mundo se le apoya más a las mujeres.

Justo por lo anterior fue que tomó una decisión desesperada para protestar contra el sistema: cambiar de género en sus documentos oficiales para que también lo consideren en la lucha que emprende por sus hijas.

“Quiero que conozcan la lucha que inicio hoy, no contra una persona, no para dañar a nadie sino más bien para luchar contra este sistema que ha estigmatizado el hecho de nacer hombre. En este caso lo mío tiene que ver con el cuidado de mis hijas. Las leyes dicen que quien tiene derecho es la mujer y en este momento yo soy de sexo femenino, en este momento yo también soy mamá, así me considero. Yo estoy muy seguro de mi sexualidad, lo que he buscado es que quiero ser mamá para yo también poder dar el cariño y protección...”, declaró a medios locales René desde Cuenca, ciudad en Ecuador.

Cabe señalar que de acuerdo con las leyes ecuatorianas nacionales, una persona puede cambiar de género en sus documentos oficiales si lo solicita de manera voluntaria y es mayor de edad. Se permite el cambio por una sola vez.

René lo solicitó y cambió sus documentos en diciembre del año pasado.

Ahora espera que el sistema lo considere como una mujer para que pueda ver a sus hijas en este proceso y para poder calificar a quedarse con la custodia. Dijo que esto que hizo ahora es irreversible, ya no podrá volver a identificarse como hombre al menos de manera oficial.

“Es la prueba más grande de amor que puede dar a sus hijas“.

