¿Ya la conoces? Ella es la doble trans de Belinda

Belinda es una de las artistas mexicanas más talentosas y guapas de México, y en los últimos años se ha vuelto muy popular, no solo por su estilo de vida o relaciones amorosas, también por los múltiples proyectos en los que se ha visto involucrada.

Por todo lo anterior sabemos que Beli es una mujer fácil de admirar, y es por eso que no resulta tan descabellado que alguien en algún momento llegara a imitarla.

Hacemos mención de lo anterior ya que recientemente en las redes sociales se hizo muy popular una joven trans que es idéntica a Belinda, tanto así que parecen gemelas.

Por la información que se dio a conocer a través del programa televisivo “Ventaneando”, la doble de Belinda lleva el nombre de Isabela Chávez, y si no la conocías aquí te dejamos más detalles de ella.

Sabemos que Isabela es originaria de Tijuana, Baja California, tiene 23 años y se dedica al arte del transformismo.

Isabela insiste en que uno de sus personajes favoritos a imitar es la cantante ojiverde, ya que en donde vive todos la confunden con ella.

“Soy una niña trans de 23 años. Vivo aquí en Tijuana, Baja California y me dedico al arte del transformismo. Mis números fuertes son Belinda, ya que aquí todos me llaman, así como que la doble de Belinda; de eso vivo, de eso me gano la vida diario”.

Respecto al proceso que esta joven sigue para transformarse en la intérprete de “Bella traición”, dijo: “tengo cuatro años trabajando en esto. Te voy a dejar frío porque yo me arreglo muy, muy rápido y ya con peluca, maquillaje y cambiado y todo, 20 minutos”.

Cabe señalar que Isabela nunca se esperó ser muy reconocida, sin embargo contó que se hizo viral hace un tiempo en las redes sociales, justo cuando trabajaba en un bar de Tijuana. Ahí, ella y su amigo realizaron un número musical de Belinda y Nodal, justo a días de la noticia de su separación; muchos pensaron que realmente se trataba de los originales.

“Sí, mucha gente sí decía es que, si es Belinda, pero mucha gente se molesta porque ellos ya terminaron y su escándalo, así como dices tú, y yo ahí, simulando que volvieron".

¿Si se parecen? ¿Qué opinas?

