Mujer le pide matrimonio a su novio y la critican en las redes sociales

Los tiempos han cambiado, y justo por eso muchas personas intentan adaptarse a las nuevas creencias y abrir su mente hacia nuevas posibilidades, como el hecho de que una mujer pueda ser quien proponga matrimonio.

Justo por lo anterior, es que el día de hoy te queremos contar la historia de una mujer que se hizo viral en las redes sociales al proponerle matrimonio a su pareja.

Y aunque para algunos está decisión fue muy valiente y especial, lo cierto es que también recibió criticas negativas y machistas.

Sabemos que aún faltan muchas brechas por romper respecto a la forma en que nos relacionamos y sobre todo en las cosas que “pueden” hacer los hombres o las mujeres.

En este caso, es bien sabido que en la sociedad en la que vivimos es habitual que un hombre sea quien propone matrimonio, y muchos pueden llegar a desconcertarse cuando no sucede así, y por el contrario es una chica quien toma la iniciativa de hacerlo.

En un video de TikTok se puede ver como una joven comparte con sus seguidores uno de los momentos más felices de su vida, justo cuando ella le pide matrimonio a su novio a la orilla del mar.

La joven identificada como Sukhmin Garcha, de 27 años, decidió cambiar con las normas de género absurdas establecidas por la sociedad y lejos de esperar que le pidieran matrimonio, fue ella quien se lo propuso a su novio, Shiraz Brar. Bastante nerviosa en un inicio, lo logró.

En el video se puede ver a la feliz pareja a la orilla del mar. En un momento la joven se hinca frente a su pareja, saca el anillo y le pide que sea su compañero de vida. El sin pensarlo y visiblemente emocionado dice que sí.

“Siempre estuve abierta a proponer. Estaba bastante nerviosa al principio. Quería encontrar el momento adecuado para hacerlo’” contó Garcha a Caters News Agency.

A pesar de que este momento significó algo muy especial, hubo decenas de comentarios que en lugar de ser positivos y amorosos solo reflejaban fuertes críticas hacia la acción que había hecho la tiktoker.

“Recibí muchos comentarios negativos en TikTok. Muchos de ellos fueron ‘Preferiría morir’ o ‘Ella no tiene respeto por sí misma’, ‘Él no parece feliz’ y la lista continúa”, reaccionó la mujer.

La joven afirmó que no le preocupa los comentarios e incluso recomendó que si las mujeres quieren llevar su relación a otro nivel, que no tenga miedo de ser ellas quienes tomen la iniciativa.

“Honestamente, yo diría simplemente ¡hazlo! Si ambos están en el mismo nivel de inversión en la relación, es una obviedad. El hecho de que no mucha gente lo haya hecho no significa que esté mal. Estos son sólo roles de género obsoletos hechos por la sociedad. Somos la nueva generación y definitivamente podemos construir una nueva sociedad donde los roles de género no existan”, sentenció.

“En nuestra sociedad siempre queremos la igualdad, pero por el sesgo cultural siempre hay resistencia. Realmente creo que debemos romper estas normas y vivir la vida en todo su potencial. En un mundo donde hay tanta negatividad, deberíamos optar por difundir la bondad y el amor”, concluyó.