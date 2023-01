Entregan primer acta de nacimiento con género no binario en México

Una puerta más se abre a la inclusión en México, y es que recientemente se dio a conocer la noticia de que la primera acta de nacimiento con género no binario fue entregada.

Esta historia esta relacionada a una activista de 26 años que responde a los pronombres "elle, ella o él", obtuvo el acta en el que ahora aparece "NB" (no binario) en el apartado de "sexo".

Fue el estado de Guanajuato el que entregó por primera vez en la historia del país un acta de nacimiento a una persona con género no binario tras un juicio de amparo que habría pedido el joven.

“Es un logro colectivo de las personas no binarias en México, que se reconozca legalmente nuestra existencia con todo lo que implica eso, hacernos un ente jurídico con derechos y obligaciones”, declaró este jueves en entrevista con Efe Fausto Martínez, quien recibió el acta rectificada.

Su proceso comenzó el 24 de septiembre pasado cuando solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE), que tiene un protocolo para personas trans, una credencial para votar en la que también apareciera “NB”.

Cabe señalar que en un principio, el INE rechazó hacerlo con el argumento que no tenía un documento oficial que corroborara ese género, por lo que Fausto y la asociación Amicus obtuvieron un amparo de un juez que se cumplió el pasado 11 de febrero.

“Es parte de la visibilidad. Como se dice coloquialmente, lo que no está escrito no existe. Es parte de que se reconozca que el género va más allá del binarismo hombre o mujer que conocemos tradicionalmente. Y también da certeza jurídica a las personas no binarias”, comentó Fausto.

Finalmente, Faustó externó: “Esto es un resultado que se dio en Guanajuato, pero lo que queremos es que sea un trámite más simple que hacer un juicio de amparo y todo lo que conlleva en gasto de tiempo y dinero, y prevemos que va a ser así, que más personas se interesen en el tema”.