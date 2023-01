 Estas son las frases que quitaron de “Session 53” de Shakira por ser muy "fuertes"

A estas alturas no hay duda del impacto que ha generado la nueva canción de Shakira, no solo por el pegajoso ritmo que tiene, sino por la letra, la cual ha generado polémica debido a las indirectas que se lanzan hacia Gerard Piqué y su actual pareja, Clara Chía.

Si de por sí, algunas de las frases que escuchamos en la canción ya son fuertes, te sorprenderás cuando te enteres de que había otros versos más explícitos que tuvieron que ser retirados debido al impacto que podían generar.

Además de Shakira, uno de los compositores que participó en creación de la letra de la nueva canción es Keityn, un compositor colombiano de 26 años, que aseguró recientemente a un medio de comunicación algunos secretos relacionados a algunos versos que fueron retirados de “Session 53” debido a la polémica que hubieran podido generar.

“La letra fue de Shakira y mía. Ella me dijo: ‘quiero esto, esto’, y pin salió sola. Ella tenía claro que quería que la canción tuviera su sello personal. Llegó con una lista de todas las cosas que quería decir, así que fuimos con todo”, comentó Keityn quien estuvo en Barcelona con ella trabajando algunos días.

“Nos demoramos mucho escribiendo esto, entre dos y tres semanas. Estuve tres días allí y luego continuamos por teléfono”, agregó el compositor que ya ha trabajado con Shakira en la letra de otras canciones como 'Monotonía' y 'Te felicito' y juntos se aseguran los éxitos.

Lo cierto es que la letra de esta canción de Shakira no deja de causar polémica pero según Keityn el contenido era aún más fuerte en su primera versión y debieron eliminar algunos versos para no pasarse con Piqué. “Cambiamos los versos varias veces. Tuvimos que cambiarla para ser más meticulosos. Estábamos buscando el punto exacto, sin pasarnos, pero tampoco sonar suaves. Shakira está muy contenta con el resultado. No esperábamos esta aceptación”, explicó el compositor

Finalmente, el colombiano opinó acerca de las críticas que también ha recibido Shakira por lanzar esta fuerte declaración contra su ex y dijo: “Si ella quiere hacer de esa manera, estoy totalmente de acuerdo. Está sacando música, no está haciendo nada que no sepa hacer”.

