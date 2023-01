La escalofriante FOTO que una herramienta de inteligencia artificial creó sobre "El Fin del Mundo"

¿Te has preguntado cómo luciría el fin del mundo? Bueno, si es que te has cuestionado esto pero no tienes de idea como se vería el mundo frente a un apocalipsis, hoy te vas a sorprender, y es que una inteligencia artificial llamó la atención de todo el mundo luego de mostrar una escalofriante fotografía.

La temible imagen fue dada a conocer por un usuario de internet que utilizó una herramienta de Inteligencia Artificial llamada MidJourney para crearla.

Los resultados de la IA arrojaron una “selfie en el fin del mundo”. El aterrador resultado inspiró toda una serie de imágenes en donde se puede apreciar cómo podría ser la última fotografía capturada por una persona antes de su extinción.