Piqué habría intentado regresar con Shakira, pero ella lo rechazó

Con lo que contaremos a continuación podríamos asegurar que todo lo que dice la letra de la nueva canción de Shakira es verdad, en especial por lo que da a entender la frase: “Yo contigo no regreso aunque me llores y me supliques”.

Y es que recientemente, se dio a conocer que Gerard Piqué trató de recuperar el amor de la colombiana a pesar de que ya se encontraba saliendo con su nueva novia, Clara Chía.

Lo anterior lo dio a conocer el paparazzi Jordi Martin en una exclusiva para “El Gordo y la Flaca”. Algo que llamó la atención es que al parecer el exfutbolista intentó recuperar el amor de Shakira en abril de 2022, y al ver que ella lo rechazó el simplemente se arrepintió de haberla buscado.

Según Martin, esta información llegó a él por medio del círculo cercano de Shakira y que el intento de volver se dio cuando Piqué ya estaba con Clara Chía.

De acuerdo con el mismo periodista, unas de las frases de la canción de la intérprete toma sentido al dar a conocer este hecho. "Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques", sería la referencia de la cantante al español.

¿Qué opinas?