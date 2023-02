Componen canción que apoya a Piqué y responde a "Session 53" de Shakira y BZRP

En estas últimas semanas todo se ha tratado de Shakira y su nueva canción, y por supuesto quienes más han resultado afectados son Gerard Piqué y su nueva pareja, Clara Chía.

A estas alturas todos se saben la letra de “Session 53” y a nadie ya sorprende que la colombiana utilice el ritmo para lanzar indirectas a quienes le habrían lastimado el corazón.

Y aunque millones de personas en todo el mundo apoyaron el sentir de la intérprete de “Monotonía”, lo cierto es que hay quienes les resultó indiferente, al punto de ponerse a favor de Piqué e incluso componer una canción a favor de su situación amorosa.

Relacionado a lo anterior, recientemente circuló en las redes sociales una canción titulada “D-Clara” compuesta por Sansixto, Dife MMP y Willy D en donde arremeten contra Shakira y su nuevo éxito.

Ellos hacen referencia a sus problemas con Hacienda Pública de España, su separación de Gerard Piqué y la relación del exfutbolista con Clara Chía.

La versión también está pensada como si fuera la respuesta de Piqué a lo que su ex dice sobre él y su novia, Clara Chía Martí.

¿Qué dice la canción de los raperos?

Aunque fue el pasado 16 de enero cuando los artistas españoles estrenaron su tema en YouTube, este fin de semana comenzó a hacerse viral en redes sociales.

“Escucha ‘Shaki’. ¿Qué ha pasado?”, son las primeras palabras que entona Dife MMP, dejando claro a quién se dirigirán a continuación.

“Ven, de cara. Si paga [a] Hacienda, se queda sin nada. Ven, declara. Solamente tú, la gata más picada”, canta Willy D.

“Las mujeres facturan, pero tú no d-clara" y “Si vas a facturar, también d-clara”, son otras de las frases presentes en la canción, con las que los raperos apuntan a esa situación.

Los cantantes también aluden a la mediática separación de Shakira y Piqué, que se confirmó hace casi siete meses.

“Mejor no me llores, ya no soy el mismo. Solo quieres ser el centro de atención. Moviste al rey, no soy el peón. Desde que no estás, yo estoy mejor”.

Y las cosas no se quedaron ahí, pues en su canción los raperos defienden la relación de Gerard y Clara.

“Un poco de chía pa’ tu desayuno. Llevo con ella desde los 21, yo con un Twingo tiré al 22”; “No es un reemplazo, es una mejora. Veo en mi Casio que llega tu hora”, entona Willy D.

“Se nota la envidia, te devora. Claramente tú ya no vales nada. Una loba de verdad tiene manada. Te va a tocar mirar desde la grada”, añaden.

¿Qué opinas?