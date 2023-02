Gael García hará película de suspenso junto a Nicole Kidman

Gael García Bernal trabajará junto a Nicole Kidman la película de Amazon Prime Video, “Holland, Michigan”, aseguró el medio estadounidense The Hollywood Reporter.

La cineasta norteamericana Mimi Cave (“Fresh y “I'm Happy, I Promise”) se encargará de dirigir el filme que, según describieron medios estadounidenses, será un thriller al estilo de “Hitchcock” que involucra secretos que acechan debajo de una ciudad del Medio Oeste.

Andrew Sodroski está detrás del guión y Kidman producirá el proyecto con Per Saari a través de su firma Blossom Films, que tiene una larga relación con Amazon, y recientemente se unió para “Things I Know to Be True” , una adaptación de la obra premiada de Andrew Bovell, y la próxima serie dramática “Expats”.

El mexicano, de 44 años, Bernal, vuelve a formar equipo con Amazon después de su papel en “Cassandro” , que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance. Otro proyecto en puerta del Gael es la serie de Hulu “La Máquina” junto a Eiza González y Diego Luna, donde además funge como productor ejecutivo a través de su marca La Corriente del Golfo.

Mientras que la estrella de Hollywood, de 55 años, recientemente protagonizó “Being the Ricardos” con la plataforma streaming, un papel que le valió una nominación al Óscar a la Mejor Actriz, un Globo de Oro a la Mejor Actriz - Drama y una nominación al SAG.

Hasta el momento se desconocen los detalles sobre la trama de “Holland, Michigan”.