Jennifer Lopez y Ben Affleck son capados discutiendo por culpa del alcohol

Ben Affleck y Jennifer Lopez no han hecho más que derramar miel desde que se dieron el sí en el altar, sin embargo, durante la premiere del nuevo filme de JLo, “Bodas de Plata” la pareja fue captada teniendo una discusión.

Lee también: Alfredo Adame vuelve a pelearse y termina en el suelo tras recibir impactos con un tubo | VIDEO

El video, que se volvió viral, fue compartido por la periodista Allison Witucki, quien leyó los labios del actor para saber por qué los famosos estaban pasando por un momento de tensión.

En las imágenes se ve a la también cantante con el rostro visiblemente molesto mientras “comprueba” lo que su esposo está bebiendo.

En el clip, que se compartió en TikTok, recrearon la charla en donde supuestamente el intérprete de Batman le dice a su esposa: “No he tomado nada, ¿ok?”. Cuando la actriz deja la copa en la mesa, él le dice “¡Jenn!”, con el rostro preocupado, pero ella no responde.

Los usuarios aseguran que es evidente que Jeniffer cuida que Ben no ingiriera alcohol, pues él tuvo serios problemas para controlar su manera de beber, incluso durante una entrevista en 1998 para el US Weekly confesó tener problemas con el trago.

Tres años después, en 2001, ingresó, por primera vez, a una clínica de rehabilitación. Sin embargo, siguió con este problema a lo largo de su relación con Jennifer Garner, y no fue hasta en 2017 y 2018 que volvió a internarse.

Lee también: Aislinn Derbez revela que perdió un bebé con Mauricio Ochmann después de recibir a Kailani

“Me costó mucho tiempo admitir que soy un alcohólico. Recaer es vergonzoso, obviamente. Ojalá no hubiera pasado. Y sobre todo ojalá no estuviera en Internet y no pudieran verlo mis hijos”, dijo en 2020 al New York Times.