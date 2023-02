Aislinn Derbez revela que perdió un bebé con Mauricio Ochmann después de recibir a Kailani

Aislinn Derbez recientemente abrió su corazón en una entrevista y confesó que perdió un bebé con Mauricio Ochmann tiempo después de que naciera su hija Kailani.

Como muchos saben, Aisliin mantuvo una relación estable por varios años con el actor, y un día de repente a todos sorprendió el anuncio de que habían tomado la decisión de ya no estar juntos.

Por supuesto que a muchos desconcertó lo sucedido, ya que la pareja era una de las más estables y queridas del espectáculo mexicano.

Relacionado a lo anterior, tanto Aisliin como Mauricio siempre se mostraron muy cautelosos en su vida privada, de hecho fue hasta después de su separación que empezaron a revelar algunos de los detalles que los habían orillado a separarse.

Y fue hace poco cuando la hija de Aisliin tomó la decisión de hablar sobre un suceso muy doloroso en su vida que ocurrió cuando aún era pareja de Ochmann.

Y es que la actriz perdió un bebé a tan solo semanas de haberse enterado que estaba embarazada.

La anécdota la compartió en su podcast llamado “La Magia del Caos”, y aseguró que ese momento un duro golpe, y que incluso llegó a pensar que algo estaba mal con su cuerpo.

Aislinn explicó que descubrió que estaba embarazada al poco tiempo de haber tenido a su hija y confesó que, hasta ahora, no había hablado del tema, pues era sumamente doloroso para ella:

“Muchas mujeres hemos pasado por una pérdida, me incluyo, y no lo decimos. Es la primera vez que lo digo en este podcast, a mí también me pasó vivirlo como a muchísimas mujeres; perdemos bebés en la primera etapa del embarazo, incluso en etapas más avanzadas o cuando ya nacen, y de verdad es de los temas que más tabú son”, dijo.

La hija de Eugenio Derbez reveló que sufrió un aborto antes de siquiera llegar al primer trimestre de su embarazo; sin embargo, la ilusión de la llegada de un nuevo bebé ya había inundado su vida: "A mí me pasó después de que tuve a mi hija Kai, no pasó mucho tiempo y pasó esta situación y también fue doloroso; fue como que te haces una ilusión por poquitito tiempo, pero tu vida cambia por completo en esos momentos y de repente se disuelve todo, se difumina y es como ‘ya, no sucedió'”, agregó.

