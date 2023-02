 Thalia habla por primera vez sobre la supuesta infidelidad de Tommy Mottola con una cantante peruana

Recientemente, Thalía se puso en el ojo mediático, luego de que comenzaran a circular en las redes sociales rumores acerca de una supuesta infidelidad por parte de su actual esposo Tommy Mottola.

Cabe señalar, que muchos de sus seguidores se impresionaron ante la noticia, ya que durante años la cantante y Mottola se han mantenido y mostrado frente al público muy estables, felices, y por supuesto lejos de los escándalos.

Es por eso que no era de sorprender, que muchos incluso se enojaran al enterarse de la supuesta infidelidad de Tommy con una cantante peruana Leslie Shaw.

Por lo que se sabe, Leslie colaboró en el año 2020 con Thalía en la canción “Estoy soltera”.

Al respecto, una de las amigas cercanas a Thalía, quien lleva por nombre Lili Estefan salió en defensa del matrimonio Sodi-Mottola, ya que aseguró al programa “El gordo y la flaca” que todo eso era solo un rumor y que la pareja se encontraba bien.

"No es el primero que le crean a Thalía. Le han dicho ya uno sobre Shakira, otro sobre la familia Aguilar, otro sobre prendas que supuestamente ella se había llevado de una joyería en Los Ángeles recientemente. Esta es la cuarta vez que esta misma persona le crea un chisme", comentó Lili Estefan.

Además Lili explicó que habló con Thalia y Tommy Mottola: "Están felices, están contentos, todo está perfecto, todo está espectacular. No me imagino a Thalía en ningún momento en salir a desmentir ninguno de estos cuatro chimes. Pero hay que aclarar que Leslie no tiene nada que ver con esto, es una influencer que crea todo esto".

