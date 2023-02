Rauw Alejandro y Daddy Yankee viajan al futuro para su video 'Panties y Brasieres'

Rauw Alejandro y Daddy Yankee están de estreno ya que acaban de lanzar el video de su última colaboración en “Panties y Brasieres”.

La canción pertenece al último álbum de Rauw Alejandro “Saturno”. Sin embargo, al estrenar el disco, el cantante había dejado la canción incógnita, llamándola “Track 7” para finalmente destaparla el 26 de enero.

El tema tiene un sonido que nos recuerda la vieja escuela de Daddy Yankee, mientras que en el clip podemos ver a los puertorriqueños en un mundo futurista, incluso Rauw se convierte en un humanoide.

A través de sus redes sociales el intérprete de “Todo de ti” dedicó unas palabras al “Big Boss” destacando su admiración por él.

“Ya está disponible uno de mis videos favoritos con uno de mis artistas favoritos @dadyyankee aka yankeeman. Saturno no existiría si no fuera por la inspiración que me ha dado esta leyenda”, escribió.

El videoclip se convirtió en tendencia en YouTube tras su lanzamiento y ya acumula más de 2.5 millones de reproducciones.