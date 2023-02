Anuel AA y Yailin La Mas Viral terminaron, solo viven bajo el mismo techo por la bebé que esperan

Lo que muchos predijeron hace algún tiempo ya se hizo realidad, y es que la relación entre Anuel AA y Yailin La Más Viral ha terminado.

Lo anterior ha llamado la atención de muchos, ya que no se pueden creer cómo es que Anuel anuncia la separación justo a días de que Yailin de a luz a su primera hija, quien llevará por nombre Catelaya.

Recordemos que esta relación se originó en medio de la polémica, justo cuando Anuel había terminado con Karol G, de hecho incluso se habló de que el reguetonero le había sido infiel.

Por otra parte, los rumores de que la relación entre Yailin y Anuel estaba mal comenzaron desde el año pasado, sin embargo, no se confirmó nada hasta hace un par de horas, cuando Anuel dio conocer a través de un video que se hizo viral en las redes sociales que él y “la más viral” ya no estaban juntos, pero si estaban viviendo bajo el mismo techo por la bebé que están esperando.

El rapero de origen boricua aseguró a través de un en vivo en sus redes sociales que no quería hacer de la situación un circo. Además, aseguró que la madre de su hija siempre será parte de su familia.

“Y ya mismo viene Cataleya, gracias a Dios, la bebé ya mismo llega y nace saludable gracias a Dios. Estoy esperándola, ya tú sabes, superfeliz, yo y Yailin ya no estamos juntos por cosas de la vida. Oye, que triste que está embarazada, ¿me entiendes?, y podemos estar juntos en lo que es una familia, bajo el mismo techo, pero por cosas de la vida no estamos juntos, ¿entiendes?”.

“No vamos a estar hablando y haciendo un circo hablando, de por qué sí y por qué no, ¿entiendes lo que te digo? República Dominicana, apoyen a Yailin. Apóyenla, ella está trabajando con su música”.

“Ustedes sabían cómo ella era antes y el cambio que dio en su estilo de vida. Y a pesar de todas las cosas y noticias negativas que sacan, pues ha logrado, que te puedo decir si es mejor ser humano mil veces y tiene un buen corazón […] Uno no puede juzgar a las personas a lo loco, así como toda esa controversia que hubo”.

En todo momento, Anuel no dejó de echarle porras a su ex al mencionar que ella puede llegar a ser una gran artista y que él siempre la va a apoyar en su música, pues recalcó que por más que ya no estén juntos, la intérprete de Yo no me voy acostar siempre será parte de su familia.

