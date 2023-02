Es oficial: Rihanna está embarazada de su segundo hijo

Rihanna presentó su esperado show en el medio tiempo del Super Bowl, sin embargo lo que robó todas las miradas fue su abultada pancita, sus pocos movimientos y las caricias que la cantante le hizo a su vientre en varias ocasiones, y sí, las sospechas resultaron ciertas ¡Está embarazada!

Un representante de la nacida en Barbados confirmó a The Hollywood Reporter que la superestrella está embarazada.

“Riri” cantó y bailó varios de sus éxitos en el State Farm Arena en Glendale, Arizona, donde los Philadelphia Eagles juegan contra los Kansas City Chiefs; Interpretó éxitos como "We Found Love", "Where Have You Been", "Diamonds" y "Work", e incluso insinuó que estaba embarazada durante la actuación, que causó revuelo en las redes sociales el domingo.

Además, se pudo notar que prefirió no hacer movimientos bruscos ni bailar como antes de que fuera mamá.

La también empresaria de Fenty y el rapero A$AP Rocky son padres de un niño de 9 meses. En una entrevista que tuvo lugar antes de su actuación de medio tiempo, la ganadora del Grammy dijo que primero pensó dos veces antes de actuar en el Super Bowl, pero que la maternidad finalmente la inspiró a actuar en el gran juego.