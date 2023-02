Shakira celebra San Valentín con indirecta a Piqué y Clara Chía

Todo parece indicar que las emociones de Shakira están evolucionando, y para bien, ya que cada una de las canciones que ha sacado desde que terminó su relación con Gerard Piqué describen las situaciones por las que atravesó y cómo es que se ha ido sintiendo con ellas.

A estas alturas todos sabemos la reacción a nivel mundial que provocó “Session 53” en las personas, y es que muchas y muchos se sintieron identificados con las emociones que la cantante colombiana sintió cuando se enteró de que su ex salía con una mujer más joven que ella.

Otra de las cosas que ha sido muy notoria es que al parecer Shakira no solo factura con sus éxitos, sino que intenta sanar a través de de lo que escribe y canta.

Una prueba de eso, podría ser lo que sucedió recientemente, y es que ella publicó un extraño mensaje que por supuesto no pasó desapercibido, ya que al parecer era un nuevo mensaje para el exfutbolista y su novia Clara Chía.

En un video corto que compartió en sus redes sociales, se puede ver a la intérprete de “Monotonía” barriendo su casa mientras finge cantar el tema “Kill Bill”, de la estadounidense SZA.

Algo que resaltar es que la letra de dicha canción habla sobre una mujer dolida que perdió al hombre que amaba porque él se fue a buscar su felicidad con otra.

"Tal vez yo mate a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué hasta aquí? Tal vez yo mate a mi ex, aunque todavía lo amo; prefiero estar en la cárcel que sola", dice la estrofa que justamente Shakira parece entonar.

Aunque en ningún momento menciona el nombre de Piqué, sus seguidores están completamente seguros de que la grabación va dirigida a él, algo que no les parece raro tomando en cuenta que sus últimos dos sencillos hablan abiertamente del exfutbolista : "La Shaki enviando indirectas muy directas", "Hay una loba de vuelta y esto nos gusta mucho", "Al buen entendedor... la musica , la letra bien ´'clara'", "La letra es muy específica, y lo cierto es que creo que esto ya llegó a un nivel en el que debería parar", "Pero si ya lo mataste hace un mes", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

