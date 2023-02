 Mujer se divorcia tras 40 años de matrimonio y ahora es más feliz

La felicidad después del divorcio sí existe, y una prueba de ello es el caso de una mujer que tomó la decisión de separarse de su esposo luego de haber estado juntos por 40 años.

Para la mayoría de las personas es muy difícil soltar, y con la palabra soltar nos referimos a diversas situaciones en su vida, como por ejemplo las experiencias del pasado, las amistades que nos hacen daño, los lazos familiares que ya no funcionan e incluso las relaciones tóxicas.

Justo por lo anterior, el día hoy te queremos contar la historia de una mujer que no le tuvo miedo al cambio a pesar de que ya habían muchos años de por medio, dio un salto al vacío y se divorció definitivamente de su esposo.

Contrario a lo que muchos pudieran pensar, esta mujer no se siente triste, al contrario está de lo más feliz y plena luego de haber terminado con algo que ya no le hacia bien.

Fue a través de TikTok que la usuaria @aidasedanolaabuela publicó un video en el que contó que cosas tan simples como ir al supermercado le resultaban un martirio cuando iba con su esposo, pues él la cuestionaba sobre la comida que le gustaba y terminaban comprando solo lo que él quería.

“…que él se encargue de poner lo que quiera en el mercado, porque, por ejemplo, si yo quería un melón, ‘¿y tú para qué quieres un melón? A mí no me gusta’, entonces, no lo poníamos, y ahora que vengo al mercado y puedo escoger naranjas, manzanas y comerme lo que yo quiera estoy feliz", dijo.

Aunque para ella no fue nada fácil tomar esta decisión, lo cierto es que ella asegura que se siente más ligera y bien al poder hacer todo eso con lo que por muchos años se quedó con ganas.

“La verdad que fue muy difícil a mi edad después de tantos años de casada dejar el matrimonio, pero miren ahora donde estoy... puedo andar por los pasillos el tiempo que me dé la gana, agarrarlo, si son tomates, si son manzanas, jugos, lo que yo me quiera tomar. Ya no tengo quién me diga ‘hágalo, no lo hagas, siéntese’'.

También mencionó que pese a que ahora está haciendo ajustes con su dinero porque solo vive de su pensión ahora está plena, duerme bien y está saludable.