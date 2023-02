Harry Styles bebe agua de su zapato durante concierto por amor a sus fans

Harry Styles hizo lo impensable en uno de sus conciertos, y es que el cantante bebió agua de su zapato a petición de sus fans.

Por lo que se sabe, todo ocurrió durante una presentación que tuvo el cantante en la ciudad de Perth, ahí además de dar un gran show, complació a los asistentes con una peculiar práctica conocida como “shoey”.

“Shoey” hace referencia a beber agua de un zapato, y como el cantante británico no quería quedar mal con los presentes, no tuvo de otra que hacer el reto, al cual calificó como “asqueroso”.

En redes sociales se divulgó el momento exacto en que el intérprete de "As it was" y "Watermelon sugar" colocó el líquido, que al parecer era agua, en su zapato, para después darle un trago. “Esta es una de las tradiciones más asquerosas de las que he oído hablar”, dijo.

Los tenis en los que bebió eran unos Adidas Gazelle Gucci, y mientras lo hacía, su público no dejó de animarlo y hasta movían los puños para que se atreviera.

El acto de Harry Styles haciendo la tradicional práctica australiana de beber del zapato generó reacciones de fanáticos quienes creen que no fue tan asqueroso, pues quizá el calzado del cantante era nuevo. “Al menos probablemente solo se puso el zapato por primera vez en este evento”, dijo una internauta.

Mientras tanto, otros reconocieron la acción de Harry de beber de su zapato en el lugar donde se lleva a cabo esta tradición, adoptada también por pilotos de la Fórmula 1, ya que generó una conexión más intensa con su público del concierto.

