Will Smith bromea sobre la polémica con Chris Rock a un año de su famosa cachetada

Después de la tormenta siempre llega la calma, y una prueba de ello es lo que sucedió recientemente con Will Smith, quien después de varios meses alejado del bullicio de la industria del cine, regresó para demostrarle a todos que el incidente que se suscitó con Chris Rock ya ha quedado en el pasado.

Y es que recientemente compartió un video en su cuenta de TikTok en donde se aprecia como el suceso en los Premios Oscar quedó en el pasado, ya que toma con humor la bofetada que le dio a Chris Rock, y además presumió su estatuilla.

Cabe señalar que antes de llegar a este punto y tomarlo con humor, el actor pidió disculpas a Chris en repetidas ocasiones, aunque nunca obtuvo una respuesta directa de él.

En el video corto y aunque no habla del tema de forma clara, Will hace una especie de guiño al enfrentamiento con Chris Rock. Todo arranca con él escuchando con atención un mensaje de una usuaria de esta red social en el que insta a sus seguidores a preguntar a un objeto qué piensan de ellos, de sus dueños.

"Parece una locura, pero cambiará tu vida. Y por cambiar tu vida quiero decir que la hará mucho más interesante y divertida. ¿Sabías que podías coger cualquier objeto, mirarlo y preguntarle qué piensa de ti?", comenta la usuaria @missmoneworking en TikTok. Will Smith asiente de forma seria mientras observa las imágenes y escucha el discurso.

La chica mantiene que se lo podemos preguntar a un bolígrafo, nuestro coche o a nuestro propio dinero. Es entonces cuando, justo antes de cortar el vídeo, el actor agarra con la mano derecha su Oscar, reflexiona unos breves instantes y se dispone a preguntarle algo. Desgraciadamente, no podremos saber cómo sigue esta surrealista conversación entre él y su estatuilla.

Will Smith ganó en la última edición de los Oscar el premio al mejor actor por su papel en la película 'El método Williams'. De todos modos, esto no le ha valido para evitar el castigo de la Academia de Hollywood, que ha decidido vetar su participación de cualquier evento durante los próximos diez años, en 2032. Si no cambia mucho el escenario, no veremos a Will en la próxima gala del próximo 12 de marzo.

