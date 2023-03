 Rumoran que Belinda hace firmar confidencialidad a sus parejas tras revelaciones de José Ángel Bichir

Como era de esperarse, Belinda nuevamente es el tema de conversación de las redes sociales, y esta vez no es por algo relacionado a Christian Nodal, o sus proyectos musicales y de actuación, sino porque se dio a conocer que la cantante supuestamente hace firmar un acuerdo de confidencialidad a sus parejas.

Al parecer lo anterior es muy importante para ella, luego de lo ocurrido con José Ángel Bichir, quién afirmó que entre ellos había existido un romance.

Y es que en una plática que se llevó a cabo el jueves 2 de marzo, el hijo de Odiseo Bichir se pronunció sobre la supuesta relación sentimental que tuvo con Belinda. Y aunque fue poco mediático, el actor señaló que había muy buena química desde que se conocieron cuando eran niños.

Cuando se le pidió dar más detalles sobre su noviazgo, mencionó que no podía por un acuerdo de confidencialidad que firmó.

“No puedo decírtelo porque tengo firmado un contrato de confidencialidad y por eso no voy a hablar al respecto. Insisto, no quiero tener demandas”.

Aunque asegura tener un acuerdo, no niega su relación y el cariño que le tiene.

“Me llama mucho la atención que tus compañeros de la prensa aseguren que yo dije que niego absolutamente una relación. Eso jamás lo he hecho, no lo haría, pero no puedo hablar al respecto a eso, porque firmé un contrato de confidencialidad, ahí te dejo la tarea”.

“Nunca he negado cuando me preguntaron sobre una relación porque no lo haría, porque soy un ser que me gusta hablar con la verdad, me gusta que la verdad siempre salga a la luz, creo en la verdad. Hay una entrevista que dice que no soy el nuevo ángel de Belinda, que somos súper amigos, que nunca anduve con ella y yo digo esto es difamación”.

