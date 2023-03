Chris Rock revela por qué no hizo nada cuando Will Smith lo bofeteó

Después de mucho tiempo, Chris Rock se animó a dar su versión de lo ocurrido en los Premios Oscar de 2022, en donde fue abofeteado por Will Smith, quien defendió a su esposa Jada Pinkett de una broma que habría hecho sobre su alopecia.

Hasta el momento, la acción de Will no ha podido ser olvidada, de hecho, hay quienes creen que después de lo que hizo ya no recuperara el cariño y respeto que tenía en el mundo.

Contrario a lo que hizo Smith, Chris Rock se esperó casi un año para hablar de lo que sintió durante la noche de los Oscars, y ocupó un espacio en su show para narrar lo que hasta ahora nadie se esperaba.

Sobre un escenario y en los últimos minutos de un show retransmitido en directo por la plataforma Netflix, el actor aseguró que no se considera una víctima pese a lo sucedido en aquellos instantes que protagonizaron la gala de los oscar de 2022.

“¿Te dolió? Todavía me duele, tengo el golpe sonando en mi oído, pero no soy una víctima. Tú nunca me verás en Oprah (Winfrey) o Gayl (King) llorando, nunca va a pasar. Recibí el golpe como (el boxeador Manny) Pacquiao”, apuntó.

“Mucha gente me ha preguntado, ¿cómo es que no hiciste nada esa noche? Porque tengo padres y me enseñaron que no se debe pelear frente a los blancos”, añadió el actor.

