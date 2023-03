Aracely Arámbula demanda a Luis Miguel y enfrenta una orden de arresto

Aracely Arámbula no soportó más y tomó la decisión de demandar a su expareja Luis Miguel, debido a que no ha cumplido con la manutención de sus hijos.

Por supuesto que lo anterior sorprendió a más de uno, ya que los rumores que habían surgido desde hace años sobre que no les daba nada, eran ciertos.

Por lo que se sabe, Miguel tiene 13 años y Daniel 15, y hasta la fecha se tiene conocimiento de que el Sol de México no solo no les pasa pensión, sino que no convive con ellos desde hace años.

De acuerdo al medio "10 Minutos", el artista adeudaría a sus hijos una cantidad que supera los 250 mil dólares.

Miguel, el hijo menor de la pareja, es el ahijado de Paloma Cuevas, actual pareja de Lusimi, y de su ex, el torero Enrique Ponce, quien habría roto la amistad con el intérprete luego de que éste comenzara un romance con Paloma.

Arámbula, quien siempre que le preguntan sobre su ex, evade el tema y ha dicho que sus hijos ven como figura paterna a su hermano, y a su abuelo, cuando éste vivía, cumplió ayer 48 años, y lo celebró en grande rodeada de amistades, entre pasteles y flores.

¿Qué va a pasar con Luis Miguel?

El sitio "10 Minutos" precisó que a finales de 2021, el abogado de Arámbula Guillermo Pous, interpuso dos demandas: una en México, lugar de residencia de los hijos de Luis Miguel, y otra en Los Ángeles, donde tiene la residencia el cantante, sobre el que pesa una orden de arresto, sin embargo, el abogado de Aracely considera que sus influencias y contactos le evitarán el arresto.

Luis Miguel se encuentra en los preparativos para su esperado regreso a los escenarios, con una gira mundial que anunció en redes, aunque hasta el momento no se han dado detalles.

En redes sociales curculan fotografías de lo bien que luce el cantante a los 52 años, a punto de volver a los conciertos y más enamorado que nunca, pues se dice que con Paloma Cuevas, además de unirlo el amor, existe una amistad de muchos años atrás.