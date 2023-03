Intel Core i5-13600K: una mejora gradual, no revolucionaria

Cuando Intel lanzó su doceava generación de procesadores, la compañía venía de una larga carrera tratando de alcanzar en relación calidad/precio al equipo rojo (AMD). Y ciertamente lo logró, con un procesador que ayudaba a incorporar nuevas tecnologías (DDR5 / PCI Express 5.0) mientras que mantenía un costo accesible. Ahora, con el procesador Core i5-13600K, Intel busca mantener esa ganancia obtenida hace una generación. Pero ¿dónde se queda corto con este nuevo chip?

Especificaciones:

Procesador Intel Core i5-12600K

14 núcleos

20 threads

Máxima frecuencia: 5.10 GHz

Frecuencia media: 3.50 GHz

Cache: 24 MB Intel Smart Cache

125 W

Gradualmente mejor

En papel, tenemos mejoras en el número de núcleos y la frecuencia máxima. Sin embargo, estos números no son tan dispares de su antecesor. Esto hace que la comparativa contra el de 12va generación no genere la emoción que la entrega anterior produjo. Afortunadamente, un factor que se conserva (y agradece) es el punto de precio: esta generación mantuvo el mismo costo de lanzamiento que la anterior, lo cual es un gran plus en esta economía de recesión en la que vivimos.