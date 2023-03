Ben Affleck aclara su cara de aburrimiento junto a Jennifer Lopez durante los Grammy

En la pasada ceremonia de los premios Grammy Ben Affleck fue objeto de memes y chistes por las fotografías en las que se le ve con Jennifer Lopez con un rostro de aburrimiento y después de ser punto blanco de burlas el actor ha roto el silencio,

Lee también: Fallece Lance Reddick, actor de "The Wire" y "John Wick", a los 60 años

En una entrevista con el medio estadounidense The Hollywood Reporter, el intérprete de Batman desmintió los rumores que aseguraban que se encontraba aburrido en los premios.

Affleck aseguró que sus expresiones se debieron a que no reconocía a algunos de los artistas que se estaban presentando en la gala, asimismo explicó sobre el supuesto regañó que le hizo JLo y en medio de la transmisión de la ceremonia.

“La pasé bien en los Grammy. Iba mi esposa y pensé: ‘Bueno, habrá buena música. Podría ser divertido (...) Nos estaban encuadrando en esa toma, pero no sabía que estaban rodando. Me incliné hacia ella y dije: ‘Tan pronto como comiencen a rodar, me alejaré de ti y te dejaré sentada junto a Trevor’. Ella dice: ‘Será mejor que no te vayas’. Eso es una cosa de marido y mujer”, explicó.

Lee también: Se estrena la serie de Eiza González "Extrapolations" en streaming

Esto nos deja claro que su rostro solo fue malinterpretado por los usuarios y que mantiene una buena comunicación con la cantante.