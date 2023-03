Fallece Lance Reddick, actor de "The Wire" y "John Wick", a los 60 años

Lance Reddick, actor conocido por sus papeles en la franquicia "John Wick" y la serie de HBO "The Wire", murió este viernes a los 60 años.

El famoso fue encontrado en su casa en Studio City alrededor de las 9:30 am del viernes, aunque aún no se conocen las causas de su muerte, los oficiales creen que fue de forma natural, según informó el medio estadounidense TMZ.

"Lance había estado haciendo una gira de prensa para la cuarta entrega de la franquicia John Wick (interpreta a Caronte en la película) y tenía una aparición especial programada para la próxima semana en el programa de Kelly Clarkson", informó el medio.

Su fallecimiento se produce pocos días después del estreno de "John Wick 4", protagonizada por Keanu Reeves, en la ciudad de Nueva York.

El actor nacido en Baltimore tenía una licenciatura en música de la Universidad de Rochester, destacó en varios programas de televisión populares como “Fringe”, “Bosch” y “Lost”.

También actuó en la pantalla grande en “Angel Has Fallen” y “Godzilla Vs. Kong” y dejó proyectos en proceso como “Percy Jackson and the Olympians”, donde interpreta al dios griego Zeus.

El histrión estaba programado para aparecer en los proyectos "White Men Can't Jump" y "Shirley" este año, además de retomar su papel de Charon en el spin-off "Ballerina".