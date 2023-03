Laura Pausini y Paolo Carta se casan tras 18 años de relación

A estas alturas de la vida y el contexto social en el que se vive, muchos ya entienden que el amor va cambiando conforme pasa el tiempo, y que dependiendo del cuidado y atención que se le dé, depende de si un vínculo con otra persona evoluciona o se marchita.

Relacionado a lo anterior, hoy te queremos contar un ejemplo del amor que se transforma y que perdura sin importar el tiempo y el espacio, y es que recientemente nos enteramos de la noticia de que Laura Pausini y Paolo Carta contrajeron matrimonio luego de 18 años de relación.

La cantante compartió en sus redes sociales algunas imágenes de la tan esperada ceremonia, de hecho, en una de ellas se le puede ver caminando hacia el altar del brazo de su padre Frabrizio Pausini, y en otra a su hija Paola como dama de honor.

La pareja, que ha sellado su amor en un romántico escenario lleno de velas, flores de colores y una guitarra, se ha intercambiado unas alianzas muy atípicas, de color negro, y se ha dedicado estos votos: "Que cada una de tus promesas sea la mía, en la salud y en la enfermedad. Todo lo que queremos está frente a nosotros".

En una entrevista concedida a ¡HOLA! hace un año, la cantante desvelaba por qué no se había casado todavía con Paolo. "Mi marido, porque ya le llamo así, me preguntó si quería casarme en 2012. Fue la semana antes de descubrir que estábamos esperando a Paola, así que decidimos esperar para que ella nos llevara los anillos. Como soy muy fanática de los números y mi favorito es el ocho, queríamos casarnos en el año que mi hija los cumpliese, en 2021. Coincidió con la pandemia y no queríamos una boda con mascarillas. Veremos más adelante", dijo en aquel momento. Entonces ya tenía claro que no iba a tardar mucho en vestirse de blanco. "Nos falta una fiesta para mostrárselo a mi hija. En realidad, hasta tengo el anillo. ¡Lo tengo todo! Lo tengo a él, que es lo más importante", aseguró

La cantante de 48 años, llevaba un vestido largo blanco, con blazer al tono y la melena recogida en un moño con velo. Completó su 'look' nupcial con unos guantes de plumeti y unos zapatos de pulsera. Además del anillo de recién casada, lucía unos pendientes y un collar de perlas. Paolo Carta, de 58 años, apostó por un estilismo más informal en color negro.

Fue el pasado 14 de marzo cuando Il Corriere Della Sera dijo que el anuncio del enlace había sido publicado en la página web oficial de la Municipalidad de Roma, donde los datos personales de los contrayentes han de constar previamente a la celebración al tratarse de un trámite público en el Registro Civil. "Considerando sus lugares y fechas de nacimiento, no hay riesgo de equivocarse: realmente son ellos", aseguró el medio.