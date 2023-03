‘No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen'.- Piqué sobre su separación de Shakira

En una reciente entrevista Gerard Piqué rompió el silencio sobre su polémica separación con Shakira.

La colombiana ha lanzado varios temas a manera de catarsis donde ha expuesto su situación con el catalán, contrario al exjugador del Barcelona.

"No voy a opinar, no me apetece. Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos", confesó Piqué tras ser cuestionado si le afectaba su ruptura con la cantante.

El atleta también dejó muy claro que sus hijos son la razón por la que no habla mucho del tema.

"No son sordos... Se trata de protegerlos. Ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre", aseguró.

Aunque el deportista no mencionó el nombre de su ex y dejó claro que no desea hablar ni invertir en limpiar su imagen.

"El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad", agregó.