Horas antes del estreno filtran colaboración de Rosalia y Rauw Alejandro

Después de tres años de relación Rosalia y Rauw Alejandro por fin deleitarán a sus seguidores con una colaboración juntos.

Sin embargo, a pocas horas del estreno de "RR" algunos de sus temas, han sido filtrados mediante aplicaciones de mensajería instantánea.

Entre las pistas se encuentran un bolero titulado “Promesa” que incluye arreglos de electrónica, “Beso” y “Vampiros”.

Recientemente los famosos ofreció una entrevista para promocionar su trabajo en el programa del streamer Ibai Llanos donde dieron algunos adelantos y hablaron un poco sobre su relación.

La española describió su primera impresion sobre el puertorriqueño y cómo el papel de “chico malo” fue cambiando.

“Yo tenía la fe perdida en la masculinidad. Conocerte cambió un poco la situación y lo digo porque los hombres que yo tenía a mi alrededor. Sentía que emocionalmente no estaban disponibles y contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que no tenías miedo de querer y de ser querido”, comentó la “Motomami”.

Aunque se haya producido la filtración de RR, está previsto que Rosalía ofrezca este mismo jueves a las nueve de la noche de España un live en el que para escuchar con sus fans los temas.