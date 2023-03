Harry Styles y Emily Ratajkowski son vistos en besándose apasionadamente

Harry Styles y Emily Ratajkowski fueron captados en Tokio, Japón dándose tremendo beso y los rumores de romance se dispararon.

Medios estadounidenses aseguraron que los famosos protagonizaron el candente momento sin temor a que los mirarán y, de acuerdo con los reportes, tanto Styles como Ratajkowski estaban parados bajo la lluvia después de haber estado juntos en un club nocturno.

En redes sociales también circularon algunos videos e imágenes donde se le ve a la pareja intercambiando besos apasionados y bailando juntos.

"harry styles" y "emily":

Porque se vio a harry y emily ratajkowski besándose.pic.twitter.com/Wia6SdYXcA — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 26, 2023

Harry y Emily Ratajkowski en Tokio! pic.twitter.com/xnHIbWpNJb — Harry Styles México (@HarryMexOficial) March 26, 2023

El británico se encuentra en Tokio con motivo a su gira “Love On Tour”, por lo que se especula que la modelo estadounidense disfrutó del show del intérprete de "As It Was" el pasado 24 de marzo.

El apasionado hecho demuestra que la relación de Harry con Olivia Wilde ya es pasado, mientras que Ratajkowski hace unos meses concluyó una fugaz relación con el actor Pete Davidson, lo que significa que ambas celebridades están disponibles para comenzar una relación sentimental.