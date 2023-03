Fan de Belinda la lastima al aferrarse de ella en el escenario | VIDEO

Recientemente, se hizo muy popular en las redes sociales un video en donde se ve cómo un fan se cuelga de Belinda, al punto de lastimarle la espalda.

Por lo que se sabe, todo ocurrió el domingo 26 de marzo durante la presentación que tuvo la ojiverde en la Feria de Irapuato, ahí un fan se subió al escenario y la abrazó tan fuerte por unos momentos la cantante ya no se podía mover.

Ante la escena, los guardias de seguridad tuvieron que intervenir y pedirle al fanático que se retirara, sin embargo, no atendió a la primera llamada de atención aferrándose de las piernas a la intérprete de “Luz sin gravedad”.

En el video se puede ver cómo a pesar de todo lo que estaba pasando, Belinda intentó mantener la calma, incluso abrazó a su fan para intentar tranquilizarlo.

"Si te relajas, te juro que no te van a bajar, vamos a estar bien", le decía la intérprete de éxitos como "Lolita" y "en el amor hay que perdonar", tratando de que la situación se relajará, pero era tan el fanatismo, que entre la seguridad y el aferrado a ella que la cantante terminó seriamente jaloneada y lastimada.

El momento incómodo duro varios minutos y aunque los gritos de los fans que decían: "ya suéltala", "la estás lastimando" y "te la vas a acabar".

El sujeto, que no se sabe si estaba con los efectos del alcohol u otras sustancias, no la soltaba. Las 3 personas de seguridad lograron zafarlo de Beli y al bajarlo, ella le dio una bebida energética y le dijo: "Casi te da algo, me asustaste... yo también (le grito que la amaba), está pedito, está pedito" y le mandó un beso.

Cabe destacar que luego del percance, Belinda siguió con el show como toda una profesional, aunque el dolor en la espalda estuvo latente, pues compartió en su cuenta de Instagram que había quedado lastimada.