Alfonso Herrera reveló las situaciones traumáticas que vivió en RBD

Recientemente, Alfonso Herrera sorprendió a todos al compartir la razón por la cual rechazó volver a ser parte de RBD.

Como muchos saben, Poncho era uno de los integrantes de la banda mexicana más queridos, sin embargo, y a pesar de las muestras de cariño y amor que sus fans le mostraron siempre, no tuvo razones suficientes para quedarse dentro de la agrupación, de hecho, hoy día asegura que ser parte de la misma le generó muchos problemas de salud mental.

Y es que de acuerdo a los argumentos que dio, mientras era parte de la banda se enfrentó a condiciones laborales difíciles, las cuales derivaron en secuelas traumáticas y psicológicas.

Al parecer la situación no solo le afectaría a él, también a sus compañeros: Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann.

Por supuesto que lo anterior llamó mucho la atención, sobre todo luego de que se anunciara que pronto RBD comenzará una gira musical en distintas ciudades y países, como son México, Brasil, Estados Unidos y Colombia, pero sin Alfonso Herrera.

Fue así que en una entrevista, el exRBD recordó las difíciles condiciones laborales que él y los demás integrantes de la agrupación enfrentaron en una de las empresas más importantes de medios de comunicación del país, pues cuenta que se sobrepasaron con los derechos de explotación del grupo musical y de los personajes.

Alfonso destacó que la falta de apoyo profesional para enfrentar las situaciones derivadas de su fama y la exposición constante a grandes multitudes aún lo afectan.

Incluso entre ellos mismos, Alfonso y sus compañeros encontraron apoyo, ya que no contaron con ayuda psicológica para enfrentar dichas situaciones. “Fue muy duro. Años después regresamos a Brasil, conocimos a los familiares y conocí al papá de una de las niñas que perdió la vida. Ese evento me marcó de una manera muy profunda y por más que intento darle la vuelta, todavía ahí está”.

Así mismo, Alfonso también explicó la situación económica del grupo. Según él, RBD pagó un alto precio por la fama que alcanzó, en lugar de haber disfrutado los beneficios. El actor detalló que, mediante un contrato, cedieron los derechos de los personajes y de su imagen, así como todo lo que se explotó en cuanto a merchandising, y aun así ellos no recibieron ningún beneficio económico por eso.

“Tenía 23 o 24 años y veía la cara de mis compañeros y mi cara en todos los aparadores vendiendo galletas, chicles, jugos, cuadernos, tenis, lápices y nada. La televisora dueña de este proyecto no fue justa y no es un tema de dinero, vuelvo a decirlo, tiene que ver con un tema de trabajo, de que hicimos un Coliseo de Los Ángeles con 63 mil personas, por ejemplo, y a mí me pagaron 18 mil pesos por aquello”.

