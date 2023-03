Amy Jo Johnson, la Power Ranger rosa, revela la razón por la que no estará en el especial de Netflix

Netflix alista "Power Rangers: Ayer, hoy y siempre", que celebra el aniversario 30 de la serie con el elenco original.

El filme volvió a reunir al Ranger azul interpretado por David Yost; el Ranger negro, de Walter Emanuel Jones; el Ranger rosa, de Catherine Surtherland, la segunda en interpretar el papel, y el Ranger rojo, encarnado por Steve Cárdenas.

Sin embargo, la ausencia de Amy Jo Johnson, la primera actriz en interpretar a la Power Ranger rosa, fue el cuestionamiento de muchos de sus seguidores, pues fue una de las figuras centrales del programa de los 90.

Amy interpretó durante 1993 a 1995 a “Kimberly”, una de las superheroínas principales que luchaba contra “Rita Repulsa”, la enemiga más poderosa de la serie.

Tras darse a conocer que la también cantante, de 52 años, no sería parte del reencuentro los rumores comenzaron, por ello decidió romper el silencio y explicar el porqué de su decisión.

"Por favor, dejen de decir que no hice la reunión por dinero. Simplemente no es cierto. Tal vez simplemente no quería usar mallas apretadas a mis 50 años y porque no podía viajar a Nueva Zelanda por un mes", confesó.

No obstante, Johnson aseguró que se encuentra bastante emocionada de poder ver a sus antiguos compañeros y amigos en la cinta que se estrena este 19 de abril.