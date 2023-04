Shakira se muda a Miami y se despide de Barcelona con un emotivo mensaje

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y por fin después de meses de planearlo Shakira ha puesto punto final a su vida en España y se mudo a Miami con sus hijos.

Este domingo 2 de abril, la cantante publicó en su cuenta de Instagram una foto desde su avión privado, mostrando su despegue desde la ciudad de Barcelona, en España, rumbo a Miami, Estados Unidos.

“Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar...” escribió.