Alejandro Fernández es criticado por el aspecto de su perro

Alejandro Fernández regresó a su casa después de una larga gira y no dudo en compartir el momento en que su mascota Kush lo recibió saltando de gusto.

“Qué rico llegar a casa después de una gira increíble”, escribió “El Potrillo”.

Sin embargo en redes sociales los usuarios reaccionaron de manera negativa, pues criticaron el aspecto del perro argumentando que estaba muy descuidado y acusándolo hasta de maltrato animal, esto, debido a que el can parece tener rastas por todo su pelo, las cuales incluso llegan a cubrir parte de su cara y hocico.

“Hay que peinarlo y es blanco y no parece así se ve que está descuidado pobre perrito”, “Regañe a su gente que no le cuidaron al perrito”, “Qué decepción ver como tienes tan descuidado a tu perro”, “Tanto dinero y no lo pueden bañar”, son algunos de los fuertes comentarios que recibió el famoso.

Lo cierto es que Kush es un perro de raza Komondor, mascotas originarias de Hungría, su pelaje suele tocar el suelo y se enrolla dando apariencia de un dreadlock, que cae formando mechones parecidos a los usados por los rastafari, su pelaje con rastas tan característico les ofrecía protección de la dureza del clima y depredadores.