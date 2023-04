Gerard Piqué habla sobre las canciones y los ataques que ha recibido de Shakira y sus Fans

Aunque Gerard Piqué no había querido profundizar sobre su opinión de las canciones de Shakira, durante una transmisión en vivo del canal Jijantes en Twitch se envolvió en la plática hasta que dio detalles sobre la ruptura con la cantante.

El catalán confesó que ha sido atacado por los fans de la artista, pero que él trata de no darles importancia.

"Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que llego a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridad, es de miles, no me importa nada, de verdad es cero, porque no los conozco de nada, es gente que vete a saber tú, están ahí. Es gente que no tiene vida, y ¿qué importancia les tienes que dar? Es que es cero", admitió.

Y ya estando en el calor de la charla sobre salud mental y lo que la gente opina sobre los demás, el atleta habló de “la tiradera” que la colombiana lanzó con sus cuarteto de canciones: “Te Felicito“, “Monotonía” “TQG” y “Music Session 53”, esta última con fuertes referencias a su nueva pareja Clara Chía y su madre.

Incluso sugirió que su joven novia no la está pasando nada bien tras el éxito de los sencillos.

"No quiero entrar porque también es un tema personal, el tema de tirar 'beef', que está muy bien, que es la moda, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental para la gente a la que le tiras el 'beef'.

“Queda muy bien a título personal y oh, la puta ama, y no sé qué, pero no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué alguien se suicide para pensar luego que nos hemos pasado? Yo estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad”, sostuvo Gerard.

Las declaraciones del famosos se han viralizado, además de que se dan casi a la par de que la intérprete de “Antología” dejara definitivamente Barcelona para comenzar una nueva vida en Miami junto a sus hijos, Sasha y Milan.