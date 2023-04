Critican a la novia de José Manuel Figueroa por hacer live del funeral de Julián Figueroa

Recientemente, en las redes sociales llamó la atención la actitud de Marie Claire, al novia de José Manuel Figueroa durante el funeral del hijo de Maribel Guardia, Julián Figueroa.

Y es que en lugar de tomar una actitud “seria”, la mujer se puso a grabar un live del funeral, actitud que por supuesto desconcertó a más de uno.

También puedes leer: Maribel Guardia habla por primera vez sobre la muerte de su hijo Julián Figueroa

Lo anterior se hizo viral, luego de que el periodista Gustavo Adolfo Infante revelara que Marie además de haber hecho un live lo utilizó para dar detalles que estaban fuera de lugar, ya que lo que comentó le correspondía a la familia e incluso a Maribel.

"Quieren llevar todo esto lo más privado posible", dijo Marie Claire durante la transmisión. Una declaración que choca con la información que la conductora ofreció inmediatamente después y que parecía bastante privada, como que las cenizas del cantante aún no habían llegado a la casa, que esa misma noche se ofrecería una misa en su honor o que el hijo de Julián aún no estaba enterado de la muerte de su padre.

"La verdad es que están muy tranquilos, no existe esa reacción inconsolable, donde todo el mundo esté preocupado, como se trata de familia muy directa, todos están apapachados, se siente tranquilo, con momentos de añoranzas y recordar a Julián Figueroa", dijo en otro momento.

Quizá te interese: Se burlan de la voz ronca de Tania Rincón y dicen que Chabelo la poseyó

Fue tal el celo de Maribel y de su nuera, Imelda Garza, por mantener la intimidad del sepelio, que negó el acceso incluso a algunas de sus amigas, como Lorena Herrera y Yadhira Carrillo.

"Qué imprudencia de la señora que mandaron a cubrir la nota. Cómo se ve que no han tenido ese tipo de pérdidas. No tienen vergüenza"; "Eso no es profesional, cero empatía y eso que se decía allegada y familia (...) quiso hacer su nota del día pero no tuvo empatía", fueron algunos comentarios de los seguidores de la cuenta de Instagram de Bandamax.

Te recomendamos: Filtran acta de defunción de Julian Figueroa que indica los detalles de su muerte