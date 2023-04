Kim Kardashian se une a American Horror Story como protagonista

Hoy nos enteramos de la noticia de que Kim Kardashian protagonizará la temporada 12 de American Horror Story.

Por los detalles que se tienen hasta el momento se sabe que la socialité protagonizará la duodécima temporada, la cual se estrenará este verano en Disney+.

Recordemos que en temporada pasadas pudimos ver a artistas de la talla de Lady Gaga y en definitiva su participación sorprendió, por lo que con la participación de Kim no se espera menos.

Por si no lo sabías, la mayor de las Kardashians ha participado en proyectos como: Ocean's 8 (2018) o Disaster Movie (2008), pero mayormente se le conoce por formar parte de Keeping Up with the Kardashians y The Kardashians, dos programas de televisión que suelen amasar buenas cifras de audiencia.

La encargada de dar a conocer esta noticia fue Emma Roberts a través de un vídeo muy especial en Instagram: "Este verano... Kim y yo seremos delicadas".

La actriz de Scream 4 ha aparecido ya en otras temporadas de la serie de Ryan Murphy, por lo que es una habitual de esta ficción antológica que suele dar unos giros de guion bastante impredecibles hacia la mitad de su historia aproximadamente. Kim Kardashian interpretará a un personaje diseñado específicamente para ella. Es decir, que no es una elección de casting casual que podría modificarse. La empresaria se mete en la piel de una protagonista que solamente ella podría interpretar. La temporada 12 de American Horror Story debería estrenarse este 2023 en Disney+, aunque no hay fecha exacta aun.

"Kim se encuentra entre las estrellas de televisión más grandes y brillantes del mundo y estamos encantados de darle la bienvenida a la familia AHS", decía Ryan Murphy en una entrevista para The Hollywood Reporter. "Emma y yo estamos emocionados de colaborar con esta gran fuerza de la cultura. Halley Feiffer ha escrito un papel divertido, elegante y, en última instancia, aterrador, especialmente para Kim, y esta temporada es ambiciosa y diferente a todo lo que hemos hecho antes”.

