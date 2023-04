Tatuadora rechazó hacerle diseño a clienta que pedía tatuaje machista: "Propiedad de Victor"

Recientemente, en las redes sociales se hizo viral el caso de una tatuadora que se negó a rayar la piel de una mujer con la frase: “Propiedad de Víctor”.

Y es que de acuerdo a los argumentos de la joven tatuadora, la frase que quería tatuarse la mujer significaba para ella un acto machista. Además insistió en que hacer ese tipo de cosas solo denotaba la gran necesidad que luego tienen las personas de ser queridas.

“Siento un poco de tristeza porque hay gente que hace cosas muy locas para que las quieran”, dijo.

Leidy Mora, quien es una tatuadora y creadora de contenido muy conocida en Colombia, compartió en sus redes sociales la historia de una clienta que según ella tuvo que “soportar” debido a que a fuerzas quería que le tatuarán una frase de pertenencia.

“Me negué a hacer un tatuaje y no sé cómo llamar esto, ¿sororidad?, ¿ética? O simplemente que no quiero hacer parte de estas cosas”, dijo la tatuadora Leidy Mora. “Con el paso de los años he hecho tatuajes así de los cuales me he arrepentido y como mujer digo ‘no debí prestarme para hacer eso’”.

Por lo que ella cuenta en la red, todo ocurrió en Instagram. La cliente le escribió a Leidy Mora por privado para hacer una cotización de un tatuaje. El mensaje fue enviado con un referente del diseño con el que la chica quería marcar su piel.

La idea del tatuaje era la frase “Propiedad de Víctor”, junto a la fecha en que iniciaron su relación, rodeado de algunas flores y con un “por siempre” al final. Mora no pudo creer lo que estaba viendo y hasta temió por la seguridad de su cliente.

“Qué pena contigo. En el estudio no realizamos ese tipo de tatuajes porque atentan contra la moral de la mujer. En esta ocasión no te podemos ayudar”, fue la respuesta de Leidy Mora.

Ciertamente, el video de Leidy generó reacciones divididas. En el apartado de comentarios muchos apoyaron su decisión, pero otros mencionaron que eso era atentar contra la libre expresión y que un tatuador debe estar dispuesto a tatuar lo que el cliente pida.

“A mí se me hace feo negar un tatuaje", dijo Mora. "Pero se me hace más feo tatuarle a alguien ¡propiedad de Víctor! (…) Tú no eres una cosa y me parece triste porque esto no era un chiste, era una cotización en serio”.

“Espero que esa chica vea este video y entienda que ella no es una cosa que alguien puede apropiarse. El amor no se demuestra de esa manera”.