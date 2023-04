Belinda confiesa que se escribe con Babo por redes sociales y revela sus conversaciones

Belinda sigue siendo el tema de conversación de las redes sociales, no solo por los comentarios que hizo respecto al bebé que están esperando Cazzu y Christian Nodal, sino porque recientemente, reveló las conversaciones que tiene con Babo de Cartel de Santa.

Por supuesto que muchos se sorprendieron al enterarse de las conversaciones que la cantante mantiene con el polémico vocalista del Cartel de Santa.

Fue a través de las redes sociales que Belinda tomó la decisión de compartir algunos de los mensajes que se manda con Babo.

En el clip compartido en la cuenta de YouTube de la publicación, Beli relata algunas de las historias detrás de ciertas fotos presentes en su perfil.

Sin embargo, una vez terminó con las fotos reveló algunas conversaciones que ha tenido con amigos y colegas del medio del espectáculo en donde destacó una plática con el líder de Cartel de Santa.

Ella aseguró que el líder de Cartel de Santa suele mandarle sus ideas musicales con frecuencia, hasta presumió un video en donde le canta una canción.

"Estoy encontrando una conversación con Babo, que espero que no me mate. Babo es un rapero mexicano muy cool, tienen que escuchar su música porque a mí me encanta. Siempre me está mandando sus ideas, él es muy creativo. Entonces está en el estudio toda la noche y me mandó esta canción”.

La cantante aseguró que sus pláticas navegan por lo musical y se autocalificó como "loquitos de estudio”. "Conversaciones de estudio, de música, de creativos de loquitos, pero Babo espero que no te enfades", dijo la cantante.

