Lanzan primer adelanto y fecha de estreno de segunda temporada de “And Just Like That...”

Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Charlotte York Goldenblatt (Kristin Davis), protagonistas de Sex and the City, vuelven con la segunda temporada de “And Just Like That” y ya lanzaron el primer adelanto de lo que veremos en estos nuevos episodios.

El tráiler lanzado por HBO Max muestra que la vida finalmente vuelve a la normalidad para estas tres amigas neoyorkinas después de los eventos de la primera entrega.

En el video se puede ver a Carrie creando nuevas relaciones de amistad y sexo casual. Por su parte, Miranda le da una nueva oportunidad a su vida amorosa llevando a otro nivel su idilio con Che (Sara Ramírez), mientras que, Charlotte lidia con nuevos problemas adolescentes y las vicisitudes que representa ser una ama de casa de tiempo completo.

Pero lo que sorprendió y dejó a todos los fans de la serie intrigados fue que al final del clip se puede ver el regreso de Aidan Shaw (John Corbett) a la vida de Carrie, causando euforia por una posible reconciliación de esta pareja.

Sin embargo el avance no da grandes detalles sobre la trama, pero sí deja entrever que el romance de Carrie y Aidan será clave en la historia.

Es spin off de “Sex and the City” se estrenó en diciembre de 2021 y tuvo un buen recibimiento por parte de los fans, aun y cuando Kim Cattrall eligió no regresar a su popular papel de Samantha Jones por presuntos roces con Sarah Jessica Parker.

La nueva temporada se sumará al catálogo de la plataforma en Junio.