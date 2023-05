Ahora que será papá, Christian Nodal se borrará los tatuajes que se hizo en la cara

Christian Nodal es el tema de conversación de las redes sociales, y en esta ocasión, por la contundente decisión que tomó de quitarse los tatuajes de la cara.

De acuerdo a lo que dijo el cantante, la razón principal de no tener tatuajes en el rostro es porque quiere que su bebé lo vea “limpio”.

Por supuesto que lo anterior deja en claro que Nodal está más que emocionado y feliz por la llegada de su primer bebé junto a Cazzu.

No obstante con lo anterior, a Christian se le salió por error decir que el sexo de su bebé era una niña, por lo que los miles de comentarios en sus redes sociales con muestras de amor y cariño no se han hecho esperar.

Respecto al tema de los tatuajes y el porqué se los quiere quitar dijo: "Me quiero quitar los tatuajes, más que nada me quiero ver limpio. Me gustan mucho mis tatuajes, amo los tatuajes, voy a abrir un tattoo shop en Los Ángeles muy pronto, y pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita, ¿Entiendes? Más limpio, ya pasó una etapa mía, muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y, en su momento, me nació y gracias a Dios los tatuajes se quitan, todo tiene solución", destacó.