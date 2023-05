Yeri Mua se defiende de las críticas de Paul Stanley: “Se parece a mi primo 'El Mantecas'"

Recientemente, la influencer Yeri Mua dio de que hablar en las redes sociales, esta vez al responder a las críticas que Paul Stanley hizo sobre ella en un programa de televisión.

Cabe destacar que Yeri Mua se ha destacado por ser una mujer que no mide sus palabras y que definitivamente, no le importa lo que puedan pensar de ella, así que no dudo en responderle a su estilo a Paul, dejando a más de uno sorprendido por sus comentarios.

Para entrar en contexto, Paul Stanley hace unos días aseguró en un programa en vivo que Yeri “era una prófuga del ácido fólico”, haciendo alusión a que no entendí porque alguien como ella tenía tantos seguidores en la red.

Por supuesto que ante lo anterior, la influencer no se quedó callada y decidió dejar su opinión frente a millones de internautas.

Durante una de sus transmisiones, Yeri Mua mencionó que Paul Stanley estaba "chistoso" y que le recordaba a uno de sus primos. A pesar de que la influencer no mencionó la crítica que recibió por parte del conductor, dejó en claro que no se iba a quedar callada ante este tipo de comentarios.

“Está chistoso, está bien cachetoncito, da ternura. Se parece a un primo mío que le dicen el mantecas. Es que se parece a un primo mío que le dicen el mantecas porque está así bien cachetón y rojo se pone”.

“Pobrecito el mantecas, tiene uuhh que no lo veo, peor miren, el Paul hizo que me acordara del mantecas. Saludos donde quiera que estés porque hace mucho que no lo veo y hace mucho que no lo veo, por eso digo que me lo recuerda, por chistosito. Está curioso y siempre los que están curiosos se hacen los chistosos”.

