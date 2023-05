Este es el nombre que Nodal le quiere poner a su bebé aunque Cazzu no está de acuerdo

Hace unas semanas Christian Nodal y Cazzu se llevaron los titulares tras anunciar que se convertirán en padres.

Aunque en un inicio lo negaron ya no pudieron ocultar más la pancita, fue durante uno de los shows de la argentina donde sorprendió con un enorme abrigo blanco del que se despojó segundos después para mostrar su “baby bump”.

La vida de la pareja está cambiando, incluso el sonorense quiere renovarse para su bebé y ahora está en proceso de borrarse los tatuajes del rostro.

Los futuros papás ya alistan todo para la llegada de su primogénito y claro que la duda de muchos es el nombre que llevará.

El influencer y creador de contenido Camilo Triana se atrevió a preguntarle al cantante sobre cómo le gustaría llamarlo. Con total tranquilidad, Nodal reveló que el nombre que a él le gusta, su pareja lo desaprueba completamente.

“Si fuese niño… la mamá no me dejaría, pero a mí me gustaría que se llamara Zoro, y niña, pues no sé… ahí si no sé”, dijo sonriente.

Sin embargo, hace unos días el artista reveló por error el sexo de su bebé y hasta el momento sabemos que Cazzu y Christian tendrán una niña.