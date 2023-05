 Shakira manda indirecta a Piqué: "una ya no depende de alguien para llegar a quererse"

Una vez más, Shakira es el tema de conversación de las redes sociales, esta vez por el peculiar discurso que dio al recoger un premio musical en Miami.

Y aunque ya han pasado varios meses desde que se anunció su ruptura con Gerard Piqué, lo cierto es que a la colombiana ya se le ve más repuesta, incluso sonriente en su vida cotidiana.

Al respecto de su estado de ánimo, recientemente, se hizo muy popular el discurso que dio en la gala Mujeres Latinas en la Música, en donde recibió no solo recibió un reconocimiento, sino que fue ovacionada por el gran discursó que dio.

Y es que la intérprete de “Te felicito” y “Monotonía” recibió en Miami el premio a la "Mujer del año" por parte de la revista Billboard y lo primero que hizo fue dedicárselo a su madre, Nidia del Carmen Ripoll.

"A pesar de las dificultades que has enfrentado este año, sigues de pie, con tu amor sin límites y resiliencia. Para mí, mami, tú has sido la mujer del año", expresó.

"Somos más valientes de lo que creemos y más independientes de lo que nos enseñaron a ser. ¿A qué mujer no le ha pasado, alguna vez, que por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro, se ha olvidado de sí misma?... A mí me ha pasado más de una vez. Pero también llega un momento en la que una ya no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es".

En este sentido, añadía que tarde o temprano llega una etapa para todas donde "el sueño que tenemos de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas", indicaba. Justo después, pronunciaba la frase que está dando la vuelta al mundo y se entiende como una evidente indirecta a su ex: "Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es que si sigues siéndote fiel a ti misma”.

Para finalizar, Shaki aseguró que: "cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma", lanzando un último alegato de homenaje a las féminas: "Por ellas, por ustedes, escribí lo que escribí, canté lo que canté, porque solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse”.