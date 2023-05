Lupillo Rivera confirma su separación y le desea lo mejor a Giselle Soto a pesar de que le fue infiel

Todo parece indicar que a Lupillo Rivera no le va bien en el amor, y es que no solo nos enteramos del corazón roto que le dejó Belinda en el pasado, sino que recientemente, compartió con sus seguidores que había terminado con la mujer que tanto presumía en las redes sociales.

Por lo poco que dio a conocer el cantante se sabe que habría terminado la relación que tenía con Giselle Soto tras una infidelidad que ella cometió con un famoso boxeador.

También puedes leer: Ya no más Piqué, Shakira lanza "Acróstico", tema dedicado a sus hijos

Al ocurrido, lo único que pudo expresar Lupillo fue: "Les deseo lo mejor del mundo”.

No obstante con lo anterior, y algo que ha llamado la atención es que él aseguró que tienen varios meses separados, pero siguen viviendo en la misma casa.

La noticia de que le habían sido infiel, la dio a conocer a través de un programa de televisión, ahí aseguró que ya está separado de forma definitiva de Giselle desde el pasado mes de enero.

Quizá te interese: Shakira fue con Tom Cruise al GP de Miami, pero ¿para ver a Hamilton?; la captan con el piloto en una cita

“Lo que te puedo decir es que nuestra relación ya estaba afectada desde noviembre, en enero cuando anduvimos de vacaciones en Loreto, ahí es cuando ella y yo nos sentamos realmente y nos dimos cuenta que sí ya era el final de nuestra relación…” comentó Lupillo Rivera.

Así mismo el cantante contó que la gente comenzó a sospechar que su relación no iba del todo bien debido a que el 14 de febrero no celebraron el Día del amor, y aunque ya no estaban juntos como pareja desde el pasado mes de enero seguían viviendo juntos.

Pues de acuerdo con el propio Lupillo, compartía el mismo techo con Giselle Soto solamente por que a su ahora ex pareja todavía no le entregaban su departamento sino hasta este mes; al ser cuestionado si es verdad que Soto le fue infiel “El Toro del Corrido” aseguró que ella no ha hecho nada malo.

Te recomendamos: Así anunció Michelle Salas que se va a casar; Él es su prometido Danilo Díaz

“Yo como hombre tengo que salir y decir por favor la muchacha no ha hecho nada malo…Giselle es una mujer que me entregó tres años de su vida…”, dijo el cantante.