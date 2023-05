Christian Nodal narra cómo ha sido el doloroso proceso del retiro de tatuajes

Christian Nodal recientemente confesó que decidió retirarse los tatuajes del rostro, esto tras enterarse que se convertiría en padre y desea que su bebé lo conozca sin ellos.

El cantante compartió que el proceso ha sido muy doloroso y cansado, ya que el tratamiento consta de nueve sesiones.

"A mí me dolió muchísimo más que ponérmelos, lo bueno es que tardó como 15 minutos, pero es un proceso muy doloroso y muy cansado porque obviamente te tienes que estar con cremitas, cuidándote del sol y yo que no soy nada de eso de cuidarme la cara.

"Va por sesiones, me hice mi primera sesión, me hice el de la nariz, la rosa, todo esto de acá arriba y unos brillitos que tengo por acá, ya los otros sí los voy a dejar", compartió el famoso en el programa Escuela de Nada de Venezuela. Me dolió muchísimo y para lo que se fue todavía están bien visibles, son de seis a nueve sesiones, es un proceso”.

Aunque no retirará todos, el intérprete de “Botella tras botella” ha reiterado que quiere remover la mayor parte.

"Yo recomiendo cien por ciento tener mucho cuidado porque pues es la piel y dependiendo las zonas, yo vi unas fotos de cuando se lo hicieron en los brazos, unas llagas. Acá quedan como unas costras, te duermen, pero aunque te inyecten es muy doloroso", agregó.

El sonorense y la cantante argentina Cazzu anunciaron el mes pasado que se convertirán en padres.