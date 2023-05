Enrique Iglesias cancela su presentación en Tecate Emblema 2023

A pocos horas de su presentación en el Festival Tecate Emblema, Enrique Iglesias, cantante principal del evento de este sábado 13 de mayo, canceló sus asistencia debido a problemas de salud.

Fue a través de sus redes sociales que el artista español comunicó que se encuentra enfermo y por recomendación médica no podrá dar su show de hora y media, programado para esta noche en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

“Queridos fans, muy a mi pesar me será imposible presentarme en el show de México esta noche. Tengo neumonía y los doctores me han aconsejado reposo absoluto y prohibido subirme al avión.

“Estoy francamente triste por lo que significa la cancelación de este show en un país que me ha dado tanto. Espero recuperarme rápido y poder volver a estar con ustedes en plena forma muy pronto. Les pido mil disculpas y les mando un fuerte abrazo a todos mis fans” escribió Enrique.

Los organizadores del evento han comentado que a pesar de que no contarán con la actuación del intérprete de "Nunca te olvidaré" el line-up de este sábado no tendrá cambios y dio la alternativa de solicitar su reembolso a quienes después de la noticia ya no deseen asistir.