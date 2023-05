Esta es la razón por la que The Weeknd ahora usará su nombre real "Abel Tesfaye"

Recientemente, en las redes sociales ha circulado la noticia de que Abel Makkonen Tesfaye dejará de usar el nombre de The Weeknd en sus próximos álbumes.

Por la información que compartió el mismo cantante, ahora se dará a conocer por su nombre real Abel Makkonen Tesfaye.

También puedes leer: Inteligencia Artificial crea rap con las voces de Drake y The Weeknd y el resultado es increíble



Cabe señalar que esto es más real de lo que parece, ya que el canadiense ha comenzado a cambiar los nombres de sus redes sociales.

Además de lo anterior, se dice que el cambio es parte de un plan más amplio para “matar a The Weeknd”, dijo Tesfaye a W Magazine en una entrevista publicada el 8 de mayo.

“Estoy pasando por un camino catártico en este momento”. “Está llegando a un lugar y un momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de Weeknd. Seguiré haciendo música, tal vez como Abel, tal vez como The Weeknd. Pero aún así quiero matar a The Weeknd. Y lo haré. Eventualmente. Definitivamente estoy tratando de deshacerme de esa piel y renacer”.

Quizá te interese: The Weeknd se estrena como actor en nueva película junto a Jenna Ortega



Tesfaye reveló que su próximo álbum bien podría ser el canto del cisne de The Weeknd. “El álbum en el que estoy trabajando ahora es probablemente la última actuación como The Weeknd”, le dijo a W Magazine.