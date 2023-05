Moto G13: un equipo que cumple, a secas

Conclusión

Cómo pueden ver, realmente no hay fallos críticos en el desempeño de este equipo. Pero dado que no vive en un vacío, es importante mencionar que por una módica cantidad puedes adquirir a su hermano mayor: el Moto G23. Esa cantidad es tan pequeña, que sería un desperdicio no invertir ese extra para obtener una mejor cámara y carga rápida. La mayor competencia, vino de su propia casa.

Calificación: 7.5

Por Rolando Vera